Politico (США): Трамп говорит о расширении НАТО на Ближнем Востоке

«Я думаю, НАТО надо расширять, и мы должны включить туда Ближний Восток. Непременно, — заявил Дональд Трамп репортерам. — Потому что это международная проблема». Американский президент даже похвалился, что уже придумал красивое название этой новой инициативе.

В четверг президент Дональд Трамп предложил принимать в члены НАТО страны Ближнего Востока в свете роста напряженности в этом регионе между США и Ираном.

Это предложение прозвучало уже на следующий день после того, как он довольно невнятно призвал Североатлантический альянс более активно участвовать в ближневосточных делах.

В четверг на мероприятии в Белом доме Трамп рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который, по словам американского президента, "обрадовался" возможной экспансии на Ближнем Востоке.

"Я думаю, НАТО надо расширять, и мы должны включить туда Ближний Восток. Непременно", - заявил президент репортерам, подчеркнув, что Североатлантический альянс должен прийти на смену США в этом регионе, "потому что это международная проблема".

"А мы сможем вернуться домой, или в основном вернуться домой и использовать НАТО", - продолжил президент, представивший этот шаг как компенсацию за ведущую роль Вашингтона в уничтожении халифата ИГИЛ (запрещено в России - прим. перев.). "Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы оказали большую услугу Европе".

"Поэтому я и сказал о том, что масштабы НАТО следует расширять. И эта организация должна заниматься поисками ИГИЛ, - добавил позже Трамп, снова пожаловавшись на то, что другие члены альянса вносят в него недостаточный финансовый вклад. - Мы поможем. Но сейчас вся нагрузка лежит на нас, и это несправедливо".

В выходные дни НАТО объявила о временном прекращении работы миссии в Ираке, которая занимается подготовкой войск для борьбы с ИГИЛ. Это стало следствием атаки американского беспилотника, в результате которой был убит высокопоставленный иранский военачальник генерал Касем Сулеймани.

Соединенные Штаты назвали этот удар оборонительной мерой, направленной на устранение неуказанной "неминуемой угрозы" со стороны Ирана. Тегеран во вторник нанес ответный удар по базам в Ираке, где размещаются американские войска. После этого Трамп постарался понизить градус напряженности во время своего телеобращения. В среду он заявил, что планирует попросить НАТО "более активно участвовать в ближневосточном процессе".

Позже он поговорил со Столтенбергом и подчеркнул, что "НАТО должна более деятельно и активно предотвращать конфликты и обеспечивать мир на Ближнем Востоке", о чем сообщил Белый дом.

Согласно распечатке этого разговора, которую опубликовал альянс, Столтенберг и Трамп "пришли к выводу, что НАТО может внести более весомый вклад в региональную стабильность и в борьбу против международного терроризма. Они также договорились о прямых контактах по этим вопросам".

В четверг Столтенберг провел разговор с госсекретарем Майком Помпео о возможном расширении. Госдепартамент опубликовал заявление, почти слово в слово повторяющее пресс-релиз НАТО о состоявшемся в среду разговоре.

Помпео и Столтенберг "совместно осудили дестабилизирующее насилие Ирана и подтвердили решимость и дальше бороться с международным терроризмом", заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус (Morgan Ortagus). По ее словам, к этой борьбе будут привлекаться миссии НАТО в Ираке и Афганистане, цель которых - не допустить возрождения ИГИЛ.

Президент не разъяснил, какие ближневосточные страны он хочет пригласить в альянс НАТО, созданный в годы холодной войны в основном для того, чтобы противостоять российской агрессии. Количество членов НАТО увеличилось с первоначальных 12 до 29, и состоит этот блок целиком из североамериканских и европейских стран плюс Турция, которая частично находится в Азии.

"Международный колорит - это хорошо", - заявил Трамп, отметив, что некоторые члены НАТО не прекратили свое участие в иранской ядерной сделке от 2015 года, из которой в 2018 году вышли Соединенные Штаты. На этой неделе Тегеран заявил, что после убийства Сулеймани он отказывается от своих обязательств в рамках этого пакта.

В четверг в Белом доме Трамп показал, насколько напряженно он думал об этом вопросе, представив идеальное название для своей новой инициативы.

"НАТО, да, а еще есть название МЕ (английская аббревиатура, означающая Middle East, или Ближний Восток. А само слово переводится как "я" - прим. перев.) Вот и назовем это НАТО - Я. Какое прекрасное название. Я умею придумывать хорошие названия".

Президент часто хвастается своими талантами в придумывании названий. Он предположил, что сокращенное название новой торговой сделки между странами Северной Америки USMCA (Соглашение США - Мексика - Канада) прочно войдет в обиход.

"USMCA - это как песня YMCA (1978 года в исполнении американской группы Village People - прим. перев.), - пояснил Трамп. - Никто не помнит это соглашение - USMCA. А я сказал: думайте о песне YMCA. Теперь это сокращение все знают".

Вернувшись к более актуальным вопросам, Трамп заявил: "А мы в конце добавим два слова - Ближний Восток, потому что это большая проблема. Это большой источник проблем. А НАТО - Я - это же прекрасно звучит, Йенс! НАТО плюс Я".

Кейтлин Опрыско (Caitlin Oprysko)