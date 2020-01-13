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ЦАМТО

СВ США приобретут израильские комплексы "Спайк" NLOS для установки на вертолеты

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Ракета Rafael Spike-NLOS Mk 5
Ракета Rafael Spike-NLOS Mk 5, используемая в составе ракетного комплекса Exaсtor Mk 2.
Источник изображения: Rupert Pengelley / Jane's

ЦАМТО, 10 января. Сухопутные войска США приняли решение приобрести ракетные установки дальнего действия "Спайк" NLOS (Non-Line-of-Sight) израильской компании Rafael для ударных вертолетов.

Как сообщает Defense News, теперь приобретение израильских высокоточных боеприпасов в качестве временного решения до получения аналога собственной разработки должен одобрить Совет по надзору за требованиями армии (AROC).

Об этом 8 января заявил отвечающий за модернизацию армейской авиации бригадный генерал Уолли Руген в ходе демонстрации вертолета V-280 "Валор" компании Bell.

По словам генерала, испытания системы "Спайк" NLOS были проведены в 2019 году с использованием ударных вертолетов AH-64 "Дельта" ВС Израиля, а также на испытательном полигоне "Юма" в Аризоне с использованием AH-64E "Апач" СВ США.

В ходе одного из испытаний АН-64 из засады за 1600-футовой скалистой горой поразил цель, представляющую собой макет российского ЗРПК "Панцирь" на противоположном склоне. Наведение на цель осуществлялось посредством БЛА. Всего было выполнено 9 пусков. Последнее успешное испытание предусматривало поражение движущейся цели в темноте.

У.Руген не уточнил, какое количество ракет комплекса "Спайк" NLOS и в какие сроки будет приобретено.

"Спайк NLOS" – это экспортная версия ракетного комплекса "Тамуз" (Tamuz), способного поражать цели на дальностях до 25 км. Разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems ракета используется для вооружения боевых вертолетов, надводных кораблей и размещения на самоходных и буксируемых шасси различных типов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
V-280
Компании
Bell Helicopter
Rafael
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
13.01.2020 03:02
...В ходе одного из испытаний АН-64 из засады за 1600-футовой скалистой горой поразил цель, представляющую собой макет российского ЗРПК «Панцирь» на противоположном склоне. Наведение на цель осуществлялось посредством БЛА.

В пределах прямой видимости "выстрелил-забыл" по цене двух джипов всех устраивает, пока не могут головку самонаведения и БПЛА "задурить" до состояния "попал в молоко".
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