Минобороны Сербии продемонстрировало модернизированную БМП M-80AB1

ЦАМТО, 10 января. Минобороны Сербии опубликовало фотографии прототипа модернизированной БМП M-80AB1, сделанные в ходе демонстрации, проведенной на полигоне в Никинчи 30 декабря – почти через два года после сообщения командования ВС Сербии о планах модернизации М-80А.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, модернизированная БМП отличается новым навесным бронированием и одноместной башней с 30-мм пушкой и комплектом оптоэлектроники.

По заявлению помощника министра обороны по материальным ресурсам Ненада Милорадовича, модернизация М-80А является одним из приоритетных проектов для Министерства обороны и белградского Военно-технического института (ВТИ).

Одним из основных требований к модернизации является значительное повышение баллистической защиты БМП и увеличение огневой мощи. Внутренняя часть и отделение помещения экипажа также были изменены, а мощность двигателя увеличена для компенсации возросшего веса.

Башня БМП является новой и обеспечивает более высокую баллистическую защиту. Она оснащена оптико-электронной системой с тепловизионной камерой большой дальности и более мощным комплектом вооружения, включая 30-мм пушку, спаренный с ней 7,62-мм пулемет и две направляющие с последней версией национальной ПТУР "Малютка 2T5" с радиоуправлением либо ПТУР "Малютка-2F" / "Малютка-2T". Восемь ПУ 30-мм дымовых гранат размещены с обеих сторон в передней части башни.

По заявлению полковника Звонко Марича, основными причинами модернизации парка М-80А являются значительная численность их в боевом составе СВ, необходимость улучшения боевых возможностей, а также реализация соседними странами программ приобретения или модернизации аналогичной техники.

По данным Jane's, на вооружении СВ Сербии в настоящее время остается около 320 из 542 закупленных М-80А.