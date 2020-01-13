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ТАСС

Virgin Galactic рассказала о росте числа желающих стать космическими туристами

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Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic
Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

К 2023 году компания планирует построить пять космолетов серии SpaceShipTwo

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона фиксирует стабильный рост числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в интервью телеканалу CNBC генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

Пять кораблей к 2023 году

"Строительство будущего флота имеет огромное значение. Вчера было объявлено о важнейшей вехе [в реализации проекта] - завершении сборки основных элементов конструкции", - отметил гендиректор компании. "Мы планируем построить пять космических кораблей к 2023 году и добиваемся значительного прогресса на пути к этой цели", - отметил Уайтсайдс, напомнив о том, что в настоящий момент основные усилия предприятия направлены на завершение испытаний преемника SpaceShipTwo - Unity.

Число желающих отправиться в тур на суборбиту "продолжает постепенно возрастать каждый месяц", заметил гендиректор Virgin Galactic. "Мы возобновим продажу билетов [на регулярные полеты] позднее в этом году", - информировал он.

Дело в том, что компания Брэнсона набрала 603 заявки на будущие туристические полеты, однако была вынуждена приостановить бронирование по объективным обстоятельствам. В октябре 2014 года один из первых экспериментальных космолетов Enterprise, названный по аналогии с космическим кораблем из телесериала "Звездный путь", потерпел крушение, один из пилотов при этом погиб, второй получил тяжелую травму плеча при спуске на парашюте. С тех пор Virgin Galactic осуществила два успешных испытательных полета космолета при участии пяти испытателей.

Рост спроса диктует повышение цен

Компания, опубликовав отчет за третий квартал 2019 года, информировала о получении 3557 уведомлений от заинтересованных частных лиц в приобретении мест на полеты на суборбиту. Уайтсайдс, разговаривая с потенциальными инвесторами на профильном форуме, организованном банком Morgan Stanley, заявил, что такой рост спроса позволит компании зримо поднять стоимость билета, составляющую сейчас $250 тыс. на человека.

Virgin Galactic в 2020 году, прежде всего, намерена совершить полет на суборбиту с Брэнсоном на борту Unity. Перед тем, как это произойдет, требуется доставить космолет с полигона в пустыне Мохаве в Калифорнии в космопорт в штате Нью-Мексико, завершить серию испытаний на новом месте и закончить отделку кабины аппарата под будущих пассажиров. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.

Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-разгонщика, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Мексика
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
Проекты
2020-й год
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