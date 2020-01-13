Войти
Известия.ru

Назван срок передачи ВМФ первой АПЛ «Князь Владимир»

250
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» поступит в Военно-морской флот России до конца января 2020 года. Акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, рассказал 10 января глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг», — цитирует его «РИА Новости». В настоящее время на вооружении ВМФ РФ находятся три подводные лодки класса «Борей». Их отличительные технические характеристики не разглашаются.

Передача подлодки в состав флота должна была состояться в декабре 2019 года. Однако в конце декабря источник сообщил о переносе сроков сдачи ВМФ подводной лодки. По его словам, АПЛ прошла в декабре государственные испытания в море. Были выявлены определенные недостатки, для их устранения потребовалось время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
955 Борей
Похожие новости
26.08.2019
Судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок
13.03.2019
Шойгу: АПЛ "Казань" и СПРК "Князь Владимир" войдут в состав ВМФ в этом году
23.05.2018
"Хаски" с секретом
21.12.2015
"Больше 15 лет на стапелях предприятия не было такого количества атомных подводных лодок, как сейчас"
09.07.2013
В тройке лидеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М