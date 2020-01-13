Назван срок передачи ВМФ первой АПЛ «Князь Владимир»

Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» поступит в Военно-морской флот России до конца января 2020 года. Акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, рассказал 10 января глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг», — цитирует его «РИА Новости». В настоящее время на вооружении ВМФ РФ находятся три подводные лодки класса «Борей». Их отличительные технические характеристики не разглашаются.

Передача подлодки в состав флота должна была состояться в декабре 2019 года. Однако в конце декабря источник сообщил о переносе сроков сдачи ВМФ подводной лодки. По его словам, АПЛ прошла в декабре государственные испытания в море. Были выявлены определенные недостатки, для их устранения потребовалось время.