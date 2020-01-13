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52 истребителя F-35A выполнили «Слоновью прогулку»

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Последовательный взлет 52 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II 388-го и 419-го крыльев Военно-воздушных сил (ВВС) США с авиабазы Хилл в штате Юта (США) попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter.


Согласно Рopular Mechanics, выполнение подобного упражнения, называемого «Слоновьей прогулкой», является демонстрацией мощи ВВС, позволяет готовиться к совершению оперативных вылетов данными истребителями и не имеет отношения к событиям в Ираке.

В октябре 2018 года истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.

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Страны
Великобритания
Ирак
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
2020-й год
Авианосец
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