Хабаровский край прикроют новейшие РСЗО «Торнадо-Г»

Мотострелковая бригада, дислоцированная в Хабаровском крае, по плану переоснащения на новые образцы техники, получила на вооружение новые реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

РСЗО «Торнадо-Г» совершенно новое боевое средство, превосходящее своего предшественника (систему «Град») по боевой эффективности в 15 раз.

Система позволяет выполнять точную стрельбу без предварительной топогеодезической подготовки, как это требовалось для стрельбы «Града». В современной системе «Торнадо-Г» привязка к местности осуществляется автоматически и мгновенно.