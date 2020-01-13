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ЦАМТО

В 2020 году гидрографическая служба ВМФ получит шесть новейших гидрографических катеров проекта 23040Г

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Гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов"
Гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 10 января. В 2020 году, согласно контракту с Минобороны РФ, предприятие "Нижегородский теплоход" построит и передаст ВМФ шесть катеров проекта 23040Г.

Данный проект разработан на основе базового проекта 23040 собственной разработки завода в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для выполнения широкого спектра гидрографических задач, таких как высокоточная площадная съемка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 м и съемка рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 м; обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ); постановка/съемка всех типов ППЗ массой до 1,7 т и длиной до 6,5 м; доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

До конца 2021 года гидрографическая служба ВМФ России получит в свой состав еще два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г катера, которые будут построены на заводе "Нижегородский теплоход", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ППЗ
Проекты
2020-й год
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