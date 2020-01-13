Госдеп США одобрил продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B

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Еще одна страна может в ближайшее время обзавестись американскими истребителями пятого поколения F-35. Госдеп США одобрил возможную продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США.

Согласно сообщению, американский госдеп одобрил продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B и сопутствующего оборудования. В сделку стоимостью 2,75 млрд. долларов также входит подготовка пилотов ВВС Сингапура. Сроки и другие параметры возможного соглашения пока не раскрываются, так как продажа окончательно не утверждена.

Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Сингапур является стратегическим другом и крупным партнером по сотрудничеству в области безопасности, а также важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе… Предлагаемая продажа этого самолета и поддержка не изменят основного военного баланса в регионе

- говорится в сообщении.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки разработан специально для Корпуса морской пехоты США.