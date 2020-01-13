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ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли на вооружение новую авиатехнику

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Источник изображения: Фото: shephardmedia.com

ЦАМТО, 10 января. ВМС Пакистана официально приняли на вооружение несколько новых единиц авиатехники в ходе церемонии, состоявшейся 4 января в присутствии начальника штаба ВМС адмирала Зафара Махмуда Аббаси на ВМБ "Мехран" в Карачи.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, среди новых платформ – второй ATR-72, модернизированный немецкой компанией Rheinland Air Service (RAS) к версии морского патрульного самолета MPA (maritime patrol aircraft).

Самолет, получивший обозначение RAS-72 "Си Игл", был передан ВМС Пакистана после демонстрации на Парижском авиасалоне (17-23 июня 2019 года). Первый самолет этого типа был принят на вооружение ВМС Пакистана в декабре 2018 года. Самолет может применяться для морского патрулирования, противолодочной борьбы, поддержки поисково-спасательных и гуманитарных операций.

По заявлению командования, на вооружение также был принят еще один самолет ATR-72, который будет применяться для транспортировки грузов и десантирования и обеспечит гибкость применения ССО.

Также 4 января были приняты на вооружение по меньшей мере два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БЛА) "Луна NG" немецкой компании EMT, которые должны расширить возможности по контролю обстановки на море и в прибрежных районах.

По заявлению командующего, планы ВМС Пакистана также предусматривают приобретение боевых БЛА для поддержки морских операций. Адмирал не раскрыл подробности проекта.

RAS-72 "Си Игл" оборудован многорежимной РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, электрооптическими / инфракрасными датчиками, системой управления полетом AeroMission компании Aeordata, пусковыми установками гидроакустических буев, системой обработки данных, спутниковой системой связи, комплектом средств радиоэлектронной разведки, комплектом самообороны и двумя точками подвески вооружения для борьбы с подлодками противника.

Помимо RAS-72, ВМС Пакистана применяют для морского патрулирования самолеты P-3C "Орион". Первая пара этих самолетов была приобретена в 1997 году. Впоследствии из состава ВМС США были заказаны еще восемь P-3C (включая один в качестве источника запчастей) общей стоимостью 970 млн. долл.

Семь самолетов были модернизированы перед поставкой. Первые два P-3C "Орион" были переданы ВМС Пакистана в США в апреле 2010 года и вскоре после этого приступили к полетам с авиабазы "Мехран". Поставки продолжались до конца 2012 года.

В мае 2011 года во время атаки талибов на ВМБ "Мехран" два самолета "Орион" были уничтожены.

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Страны
Германия
Пакистан
США
Продукция
P-3 Orion
Проекты
БПЛА
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