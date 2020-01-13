Министр обороны РФ выступил на конференции "Российский Военно-Морской Флот в ХХI веке" в Севастополе

ЦАМТО, 10 января. Россия строит высокотехнологичный ВМФ, в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа, заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая 9 января на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов мы строим современный высокотехнологичный Военно-Морской Флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", – сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральные конструкторы, которые занимаются созданием военно-морской техники.

"Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог. Рад приветствовать вас в Севастополе – городе русской морской славы", – сказал Министр обороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что Военно-Морской Флот всегда был символом сильного Российского государства и важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности", – цитирует вступительное слово С.Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.