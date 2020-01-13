Помпео: у спецслужб США не было конкретных данных о планах Сулеймани

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Американские спецслужбы не обладали никакой конкретной информацией о том, где и когда якобы готовил нападения против Соединенных Штатов иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом в интервью телеканалу Fox News признался госсекретарь США Майк Помпео .

Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально

- заявил он.

По словам главы госдепа США, убитый Сулеймани планировал ряд атак на Соединенные Штаты и "помышлял о кровопролитии", но в Вашингтоне не знают, когда он собирался осуществить этот план.

Мы приняли правильное решение. Президент (Дональд Трамп) правильно ответил

— добавил Помпео.

Ранее, 3 января, сразу же после убийства Сулеймани, Помпео заявлял, что устранение иранского генерала "спасло жизни сотен американцев".

Напомним, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в ночь на 3 января при нанесении авиаудара в районе аэропорта Багдада. Отдавший приказ о ликвидации генерала президент США Дональд Трамп ранее заявил, что удар был нанесен "для сохранения мира". Также он обвинил Сулеймани в причастности к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря.