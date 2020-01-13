Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки

Около двух тысяч военнослужащих частей и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота вышли на полигоны Бамбурово, Горностай и Радыгино для боевой подготовки.

В ближайшее время морпехи проведут лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков в составе штатных подразделений.

- При выполнении поставленных задач военнослужащие будут совместно совершенствовать навыки по вождению боевых машин, тактических приемов ведения боя, инженерной подготовке, а также практическим стрельбам из всех видов стрелкового вооружения, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Для полевых выходов будут задействованы до 200 единиц боевой и спецтехники.

Юлия Гарднер