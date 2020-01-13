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Интерфакс-АВН

Правительство Ирана отвергло обвинения в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance

Дубай. 10 января. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения некоторых иностранных представителей о том, что Boeing-737 Международных авиалиний Украины был сбит иранской ракетой, "большой ложью" и "мошенничеством".

О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо.

"После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь", - заявил в связи с этим Рабей, чиновника цитирует иранский телеканал Press TV.

Он отметил: "Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и несознательно, добавляет оскорблений к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует определенные цели".

Рабей пригласил Национальный совет безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию, NTSB, как сообщалось, уже назначил одного из своих специалистов в качестве "аккредитованного представителя" для оказания помощи в расследовании.

Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). В пресс-релизе TSB сообщается, что совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место происшествия.

Ранее глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех назвал версию западных стран о том, что самолет был сбит иранской ракетой, несостоятельной с научной точки зрения.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы речь шла о ракете, попавшей в украинский самолёт", - добавил Абедзадех.

"С учетом того, как он рухнул, а также попытки пилота вернуться в аэропорт, мы можем утверждать, что самолёт не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", - сказал он.

Глава управления считает, что причиной катастрофы, вероятно, стало возгорание, перекинувшееся на двигатели самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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