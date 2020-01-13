Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.

Пуск ракеты осуществлял истребитель МиГ-31К. На опубликованных кадрах виден момент старта ракеты, снятый из кабины другого самолета.

Маневры проходили 9 января. В них были задействованы более 50 кораблей и 40 воздушных судов. С борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» на учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин.

На совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования Военно-морского флота российский лидер указал, что ВМФ остается важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности, поэтому России необходимо укрепить статус морской державы.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен поражать как стационарные, так и морские цели на расстоянии до 2 тыс. км.