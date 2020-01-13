«Мы прогнали корабль ФСБ»: Минобороны Украины о новой «победе»

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Военное ведомство незалежной рапортует о новой «победе» над российскими силами. Как утверждается, в ходе противодействия деятельности спецслужб РФ была сорвана разведывательная работа ФСБ в Приазовье.

Заявляется, что во время планового полета вертолета, принадлежащего Морской авиабригаде, был обнаружен на расстоянии примерно в 10 морских миль корабль береговой охраны ФСБ России, который якобы занимался сбором информации в интересах разведки.

Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние

- говорится в сообщении министерства обороны Украины.

Как указывается, винтокрылая машина действовала в плотном взаимодействии с артиллерией и пехотой, расположенными на берегу.

При этом размещен соответствующий данному событию видеоматериал. Из кадров видно, что на якорной стоянке находится российский пограничный сторожевой корабль под бортовым номером 393. Под ним ходит ПСКР «Усть-Лабинск» проекта 10410 «Светляк». В состав его вооружения входит, в частности, противозенитный ракетный комплекс «Игла».

Над акваторией барражирует вертолет-амфибия ВСУ типа Ми-14. Показаны кадры облета российского корабля, который продолжал оставаться на месте. После этого винтокрылая машина совершает посадку у себя в расположении. Поэтому совершенно неясно, на чем базируются громкие заявления Минобороны Украины, чьи силы якобы прогнали корабль ФСБ. Однако их уже понесли в инфополе многие СМИ незалежной.