Алжир получил новую партию танков Т-90СА

Как сообщают алжирские сетевые ресурсы, 8 января 2020 года была замечена перевозка из алжирского порта Оран очередной партии доставленных туда танков Т-90СА российского производства.

По всей видимости, речь идет о поставке в Алжир танков Т-90СА по новому контракту, о заключении которого в открытых источникахз не сообщалось.

Ранее Алжир по трем контрактам 2006, 2011 и 2014 годов с АО "Рособоронэкспорт" уже получил суммарно 508 танков Т-90СА производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Один из доставленных в Алжир танков Т-90СА российского производства новой партии, 08.01.2020 (с) www.facebook.com

Первозка доставленных в Алжир танков Т-90СА российского производства новой партии, 08.01.2020 (с) www.facebook.com