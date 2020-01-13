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bmpd.livejournal.com

Алжир получил новую партию танков Т-90СА

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Как сообщают алжирские сетевые ресурсы, 8 января 2020 года была замечена перевозка из алжирского порта Оран очередной партии доставленных туда танков Т-90СА российского производства.

По всей видимости, речь идет о поставке в Алжир танков Т-90СА по новому контракту, о заключении которого в открытых источникахз не сообщалось.

Ранее Алжир по трем контрактам 2006, 2011 и 2014 годов с АО "Рособоронэкспорт" уже получил суммарно 508 танков Т-90СА производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Один из доставленных в Алжир танков Т-90СА российского производства новой партии, 08.01.2020 (с) www.facebook.com

Первозка доставленных в Алжир танков Т-90СА российского производства новой партии, 08.01.2020 (с) www.facebook.com

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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