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ТАСС

Военнослужащие ВВО примут участие в 150 учениях в 2020 году

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Самыми крупными станут двусторонние тактические учения между двумя мотострелковыми соединениями

ТАСС, 10 января. Военные Амурского объединения Восточного военного округа (ВВО) в 2020 году примут участие в более чем 150 учениях, впервые все действия пройдут ночью. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

Большинство тактических учений в 2020 году в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области, пройдут в двустороннем формате, который предусматривает действия группировок друг против друга в единой тактической обстановке.

"Впервые все основные розыгрыши практических действий и этапы боевой стрельбы в ходе учений планируется проводить в ночных условиях и сложной радиоэлектронной обстановке. Новые подходы к ведению боя наиболее полно отвечают развитию тактики современных войн и военных конфликтов. В новом году состоится более 150 тактических учений и более 1000 боевых стрельб в составе подразделений", - сообщила пресс-служба.

Самыми крупными станут двусторонние тактические учения между двумя мотострелковыми соединениями, дислоцированными в Амурской области и Хабаровском крае, они состоятся осенью. В ходе мероприятий боевой учебы продолжится активное внедрение опыта современных военных конфликтов, нешаблонных решений командиров всех уровней по применению подчиненных подразделений.

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