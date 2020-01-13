Морпехи ТОФ начинают боевую подготовку на трех полигонах Дальнего Востока

В ходе полевых выходов в ближайшее время морпехи планируют провести лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков

ТАСС, 10 января. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу вышли на полигоны в Приморье и на Камчатке, где будет проходить боевая подготовка. Около 2 тыс. человек будут тренироваться управлять боевыми машинами и вести бой, а также проведут стрельбы из различного вооружения, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки Береговых войск Тихоокеанского флота около двух тысяч военнослужащих частей и подразделений морской пехоты ТОФ приступили к выполнению задач на полигонах Бамбурово, Горностай и Радыгино. <...> Всего к мероприятиям полевых выходов привлечено до 200 единиц боевой и специальной техники", - сообщила пресс-служба.

В ходе полевых выходов в ближайшее время морпехи планируют провести лагерные сборы снайперов, гранатометчиков, саперов и разведчиков в составе штатных подразделений. Военные будут совершенствовать навыки вождения боевых машин, отрабатывать тактические приемы ведения боя и инженерную подготовку и проведут практические стрельбы из всех видов стрелкового вооружения.