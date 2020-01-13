Aftenposten (Норвегия): Норвегия как линия фронта против России

Может, искажение образа нашего соседа на востоке и укрепляет солидарность в НАТО, однако приводит к ошибкам и конфликтам, пишет норвежская газета. Безоговорочно принимать российскую точку зрения нельзя, но прислушаться к ней не помешает, и многие в Европе это уже поняли.

По мере таяния льдов в полярных областях Арктика становится главной ареной конфронтации крупных держав.

Россия как крупнейшая арктическая держава сделала экономическое развитие этого региона одним из своих главных приоритетов. Особенно это касается разработки больших запасов нефти и газа. Не менее значительны и планы России по организации арктического транспортного коридора, который сильно сократит время и стоимость перевозки грузов между Азией и Европой.

Близкое сотрудничество, которое в последние годы наладили Россия и Китай, в связи с этим предстает интересным и стратегически важным партнерством, значимым для развития Арктики. В то время как Китаю требуются энергетические ресурсы и новый транспортный маршрут, России нужны инвестиции и партнеры, которых у нее больше нет на Западе с его санкциями. США ясно дали понять, что не позволят России в одиночестве добывать эти ресурсы и наладить новый маршрут вне контроля Америки.

Именно поэтому США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Также они не признали притязания России и Канады на воды вокруг арктических архипелагов, а продолжают считать их международными. В своей нашумевшей речи на министерской встрече Арктического совета в мае 2019 года госсекретарь США Помпео заявил о возможности прямой конфронтации с Россией и Китаем, если она будет необходима для защиты интересов Америки.

Нельзя исключить конфликт

Эта речь, судя по всему, свидетельствует, что больше нельзя исключать конфликт крупных держав в Арктике. В борьбу за природные ресурсы и транспортные маршруты в полярных областях скоро вступят военные. На заседании совета министров НАТО в Лондоне 3 и 4 декабря Китай вместе с Россией впервые были названы проблемой и потенциальными врагами. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг подтвердил это и на пресс-конференции, подчеркнув, что китайская экономическая инфраструктура в Европе угрожает НАТО.

Потенциальная милитаризация Арктики может сделать Норвегию важнейшим фронтовым государством между НАТО и Россией-Китаем.

Каковы интересы Норвегии?

Каковы же в этой ситуации национальные интересы Норвегии? Важно основательно это обсудить, прежде чем Норвегия автоматически присоединится к конфронтации, которая десятки лет будет определять нашу национальную политику безопасности. Всю холодную войну Норвегия считала, что в интересах ее безопасности - быть "хорошим союзником" НАТО, сохраняя при этом добрососедские отношения с Россией. Официальная норвежская политика безопасности по-прежнему подразумевает сохранение этого баланса.

Однако, учитывая происходящее в последние годы, это больше напоминает игру слов. Норвегия позволяет американским морским пехотинцам более-менее постоянно находиться на норвежской территории в мирное время и допускает учения НАТО поблизости от российской границы к востоку от 25 широты. Во влиятельных кругах Москвы слова Норвегии о балансе между "хорошим союзником" и "добрым соседом" сейчас воспринимаются не более как красивая риторика, не имеющая ничего общего с реальностью. Об этом ясно сказал российский посол в Осло, к которому по большому счету никто не прислушался.

Россию демонизируют

Угрожает ли Россия безопасности Норвегии? Демонизация России помогает укрепить солидарность внутри альянса, но такой искаженный образ нашего соседа на востоке приводит к ошибкам и конфликтам.

Парадокс в том, что, хотя Запад и обвиняет Россию в антизападных настроениях, тесное сотрудничество с НАТО и ЕС, основанное на идее Горбачева об общем европейском доме, долгое время было основным курсом российской внешней политики. Обещания, данные Западом после 1991 года, породили много надежд, но, как сейчас считают большинство россиян, их никто даже не пытался выполнить. Это вызвало разочарование и отчаяние. Тем не менее ошибочно считать такую позицию антизападной.

Отказывали или игнорировали

И Ельцин и Путин отмечали, что Россия заинтересована вступить в НАТО, если ее туда пригласят. Кроме того, после террористических атак 11 сентября 2001 года Путин попытался наладить стратегическое партнерство с США. В 2008 году Москва предложила новую всеобъемлющую архитектуру безопасности для Европы, а в 2010 призвала к созданию союза ЕС и России от Лиссабона до Владивостока. Но все предложения России по созданию общей и единой Европы либо отклонялись, либо игнорировались. Вместо этого единую Европу создавали без России.

Называть Россию экспансионистской - значит, без всякого анализа считать ее продолжением Российской империи и Советского Союза. Сегодня Россия тратит на оборону менее одной десятой от аналогичных расходов США. У России нет ни возможности, ни желания реализовывать экспансионистские амбиции за счет Норвегии или любой другой западной страны.

Стремление к статус-кво

Политику России по отношению, в частности, к Украине и Грузии на Западе называют свидетельством ее экспансионистских мечтаний. Однако внешнюю политику России при Путине нужно рассматривать не как проявление стремления к расширению, а скорее как попытку сохранить статус-кво.

Военную интервенцию в Южную Осетию, как подчеркивается в независимом докладе ЕС, Россия начала лишь после того, как пошла в наступление Грузия. Что касается Крыма, то тут для России главный вопрос касался военной базы в Севастополе, насчет которой у нее был долгосрочный контракт с Украиной. От нее пришлось бы отказаться, и она даже могла бы превратиться в базу НАТО, что вполне допускало киевское правительство. Россия же считала эту военную базу жизненно важной для собственной безопасности.

Большинство западных наблюдателей однозначно заявили, что это был лишь первый шаг. Далее Россия попытается захватить всю Грузию и всю Украину в стремлении "восстановить Советский Союз". Это было заведомо ошибочное суждение. Россия просто старалась отстоять уже существующие позиции. После этого она вмешалась в события в Сирии по приглашению сирийского правительства - чтобы не дать США и их союзникам сменить там режим.

Непредсказуемые последствия

Вряд ли кого-то должно удивлять, что Россия сознательно старается противостоять мерам НАТО, которые, по ее мнению, изменяют баланс сил в Европе не в ее пользу. В норвежско-российском контексте это означает, что любой сдвиг баланса между "хорошим союзником" и "добрым соседом", на который опиралась норвежская политика безопасности с момента вступления Норвегии в НАТО в 1949 году, может привести к непредсказуемым последствиям.

Солидарность или безопасность

Столкнувшись со сложными задачами в Арктике и опасностью прямой конфронтации, во время которой Норвегия рискует стать "фронтовым государством", важно правильно оценивать все эти сигналы, не клеймя их как российскую пропаганду. Пора выйти из окопов и спокойно признать, что все страны, в том числе и Россия, имеют право на законные интересы и потребность в безопасности. В отличие от США, Норвегия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву и российские по ней требования.

Участников западных движений, которые стремились к миру и играли важную роль во времена холодной войны, часто называли "полезными идиотами" Кремля. Для этого не было никаких оснований, но, несмотря на все обвинения, они выполняли важную миротворческую миссию. Сегодня таких движений практически нет, и никто не взял на себя их задачи по формированию общественного мнения и снижению напряжения.

Прислушаться не повредит

Мы не должны безоговорочно принимать российскую точку зрения, но было бы неправильно не прислушиваться к ней и не обсуждать ее. Совершенно ясно, что независимая Норвегия сама определяет приоритеты своей национальной политики безопасности. Но в любом случае прислушаться к соседу не повредит.

В Европе широко обсуждают, пойдет ли на пользу безопасности континента некритическое следование политике Вашингтона в отношении России и Китая. Париж открыто задается вопросом, не пора ли дистанцироваться от США, и предостерегает от исторической ошибки, которую мы можем совершить, отталкивая Россию. Германия противостоит американскому давлению и угрозам санкций против немецких компаний, которые принимают участие в строительстве "Северного потока - 2".

Все это необходимо обсуждать до того, как Норвегия, возможно, станет фронтовым государством НАТО в борьбе против России и Китая в Арктике.

Гленн Дисен (Glenn Diesen), Арне Трехольт (Arne Treholt)