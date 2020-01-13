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ТАСС

Севастопольский морской завод сможет выполнять заказы Минобороны в структуре ОСК

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Севастопольский морской завод
Севастопольский морской завод.
Источник изображения: Артем Геодакян/ТАСС

После завершения акционирования "Севморзавод" получит около 5 млрд рублей на обновление производственной базы

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Севастопольский морской завод сможет выполнять заказы для Минобороны России после того, как будет завершена его интеграция в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Объединенная судостроительная корпорация, которая сейчас занимается акционированием нашего "Севморзавода". <…> Известно, что у севастопольских корабелов есть необходимый опыт для строительства и ремонта современных судов различного класса. Интеграция завода в структуру ОСК позволит инвестировать в развитие и обеспечит заказами по линии министерства обороны, позволит, в том числе, выполнять и гражданские заказы", - говорится в сообщении.

Развожаев напомнил, что после завершения акционирования "Севморзавод" получит около 5 млрд рублей на обновление производственной базы, "чтобы выполнять сложные заказы на высоком уровне". "Завод уже получил 1 млрд рублей на техперевооружение. <…> С 1980-х годов перестали выделять средства на развитие завода. Ситуация изменилась только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году", - отметил глава города.

Он уточнил, что перспективы развития завода в четверг обсуждались в Севастополе на конференции с участием президента России Владимира Путина. Врио губернатора подчеркнул, что полноценная линейка заказов позволит "вернуть "Севморзаводу" статус градообразующего предприятия и создать новые рабочие места".

Севастопольский морской завод до распада СССР являлся крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако при Украине оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в состав ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста.

О конференции

В Севастополе прошла научно-практическая конференция "Российский ВМФ в ХХI веке", в которой принял участие глава государства. На конференции обсуждались вопросы развития Военно-морского флота России и военного кораблестроения, создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов, в том числе перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ.

Также была развернута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.

В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России, командование четырех флотов и Каспийской флотилии, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительства кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.

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