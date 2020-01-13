Войти
Известия.ru

«Суперграчи» прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии

487
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российскую авиагруппу в Средней Азии перевооружат на модернизированные ударные самолёты Су-25СМ3

Азию прикроют «Супер-Грачи». Минобороны начнет перевооружение российской военной базы в Киргизии на модернизированные штурмовики Су-25СМ3. По сравнению с предшественниками их боевые возможности увеличились в несколько раз. Поступление этих современных самолётов укрепит наше присутствие в регионе, уверены эксперты.

Штурмовики для Канта

Как рассказали «Известиями» источники в Минобороны, принято принципиальное решение перевооружить 999-ю военную базу на штурмовики Су-25СМ3. Это новейшая модификация знаменитой машины, неофициальное название которой «Суперграч». Авиачасть получит самолёты, прошедшие капитальный ремонт, и модернизированные в рамках Гособоронзаказа. Срок перевооружения зависит от поступления машин в войска.

Ранее временно исполняющий обязанности командира объединенной российской военной базы в Киргизии подполковник Алексей Ларин заявил, что авиационный парк «Канта» постепенно обновляется. В частности, личный состав уже эксплуатирует штурмовики Су-25СМ.

В марте 2019 года Минобороны провело закрытый конкурс на модернизацию партии из неуказанного количества Су-25 в вариант Су-25СМ3. В 2020 году на эту задачу выделили 899 млн рублей, в 2021 году запланировано потратить еще 1,875 млрд.

Штурмовик Су-25СМ3

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В конце декабря 2019 года Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму подписанный Протокол «О внесении изменений и дополнений в Соглашение между РФ и Киргизией о статусе и условиях пребывания российской военной базы Кант». Главным новшеством стало разрешение для нашей страны применять на территории республики подразделение беспилотников. Одновременно, на $4,8 млн возросла и арендная плата.

Сейчас на вооружении российской авиачасти в Киргизии состоят штурмовики Су-25СМ. База была перевооружена на них в 2015-2016 годах. Новая модификация Су-25СМ3 обладает улучшенными боевыми характеристиками.

— Сегодня основные опасения применительно к Средней Азии связаны с терроризмом, — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Размещение там самых современных самолетов — демонстрация того, что Россия решительно настроена защищать южные рубежи. И не только собственные, но и своих соседей.

Это даст возможность нашим летчикам испытать модернизированную машину в горных условиях, отработать навыки полетов, добавил эксперт.

На сирийском опыте

Штурмовики «Сухого» принимали участие в российской операции в Сирии с первых дней. По данным СМИ, интенсивность их боевой работы в самые напряженные моменты достигала шести вылетов в сутки на летчика. Из-за простоты обслуживания и подготовки к полету данный тип самолётов удавалось использовать активнее, чем другие, более сложные, модели.

Такой опыт был использован для подготовки требований к усовершенствованной модификации знаменитой машины, получившей обозначение Су-25СМ3. Испытания оперативно разработанных самолетов с усовершенствованным бортовым оборудованием начались в 2016 году. Первые серийные машины поступили в ВКС уже на следующий год.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в авиационной отрасли заявляли, что модернизированная версия СМ3 стала в полтора-два раза более эффективной, чем предыдущая без цифрового индекса.

Пилоты Су-25 в время разбора полета

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При сохранении достоинств оригинальной модели, новая получила улучшенный прицельно навигационный комплекс. Разработанный специально для нее вариант прославившегося в Сирии прицела СНП-24-25 «Гефест» позволяет достигнуть самолету точности при использовании неуправляемых бомб сопоставимой с управляемыми боеприпасами и безошибочно выходить на цель в любых условиях.

Обзорно-прицельная система СОЛТ-25 позволяет штурмовику действовать как днем, так и ночью и расширяет номенклатуру доступного «Суперграчу» управляемого вооружения. Самолет также оснастили тепловизорами для пилотирования и атаки, и более совершенным лазерным дальномером-целеуказателем с автосопровождением цели.

Другой ключевой новацией является установка самого современного комплекса радиоэлектронной борьбы «Витебск-25». Он призван надежнее защищать Су-25СМ3 от современных ПЗРК. Это особенно важно для штурмовиков, которым приходится действовать на низких высотах.

Новый комплекс средств связи КСС-25 позволяет самолету интегрироваться в автоматизированные системы боевого управления, получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени.


По данным Минобороны, с лета 2017 года «Суперграчи» начали испытания в Сирии и опробовали весь свой арсенал вооружений. По оценкам военных, новая машина отработала там «на отлично».

Среднеазиатский форпост

Официальное открытие российской авиабазы Кант состоялось 23 октября 2003 года. В 2009 году срок действия российско-киргизского соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматической пролонгации на 25-летние периоды.

Российская авиагруппа регулярно задействуется в антитеррористических и антинаркотических учениях ОДКБ. Отрабатывалась и переброска с нее самолетов в Таджикистан для помощи российской 201-й военной базе.

Киргизия, особенно Кант, является удобным местом для проведения широкомасштабных авиационных операций по всей Средней Азии, рассказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Авиабаза Кант в Киргизии

Источник изображения: Фото: ТАСС/Сорокин Донат

— Появление нашей фронтовой авиации дает возможность для широкого маневра в случае обострения ситуации на афганском направлении или в случае конфликтов в среднеазиатских республиках, — отметил эксперт. — Штурмовики — это оперативный резерв любого объединения.

Террористы, которых выдавили из Сирии, сейчас концентрируются в Афганистане, добавил Владимир Анохин. Это очень опасно для среднеазиатских республик.

— Усиление нашей авиационной группировки способствует тому, чтобы руководители этих республик увереннее обращались к нам за помощью. И это дает России серьезный военно-политический эффект в регионе, — заключил он.

Сейчас авиагруппа в Канте входит в состав сформированной в 2017 году объединенной 999-й военной базы России. Помимо авиагруппы ей подчинены все военные объекты нашей страны в Киргизии, включая испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, крупный узел связи и автоматическую сейсмическую станцию.


Антон Лавров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Сирия
Таджикистан
Продукция
Су-25
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
30.05.2018
Снова Афганистан?
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М