Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику

«Черные береты» получат новые боевые машины. Минобороны подготовило технические требования и в ближайшее время начнет работы по созданию линейки многопрофильных БМП для войск морской пехоты. Будут созданы бэтээры, транспортные и боевые машины, системы огневой поддержки. Новая техника предназначена для службы в самых экстремальных условиях: от арктических до пустынных. Она сможет преодолевать десятки километров по воде и эффективно действовать на суше, выполняя широкий круг задач, в том числе далеко от родных берегов. Впервые вопрос о создании линейки тяжелых БМП для морпехов поднимался после покупки французских «Мистралей». Из-за санкций Франция отказалась от поставки авианосцев. Сейчас Россия сама строит большие десантные корабли по проекту 11711. Первый из них — «Иван Грен» — уже в строю.

«Черные береты» получат новые боевые машины. Минобороны подготовило технические требования и в ближайшее время начнет работы по созданию линейки многопрофильных БМП для войск морской пехоты. Будут созданы бэтээры, транспортные и боевые машины, системы огневой поддержки. Новая техника предназначена для службы в самых экстремальных условиях: от арктических до пустынных. Она сможет преодолевать десятки километров по воде и эффективно действовать на суше, выполняя широкий круг задач, в том числе далеко от родных берегов. Впервые вопрос о создании линейки тяжелых БМП для морпехов поднимался после покупки французских «Мистралей». Из-за санкций Франция отказалась от поставки авианосцев. Сейчас Россия сама строит большие десантные корабли по проекту 11711. Первый из них — «Иван Грен» — уже в строю.

Сберечь корабли

Представители семейства боевых машин для морской пехоты должны действовать в самых сложных климатических условиях: от арктических льдов до пустынной местности. Обязательное требование — безотказная работа при температурах от +50 до –50 градусов. Ожидается, что вся линейка новой техники поступит на вооружение до 2025 года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Новые БМП для «черных беретов» будут осуществлять так называемую загоризонтную высадку, отметил военный эксперт Алексей Хлопотов. Во время ее проведения десантные и корабли поддержки должны держаться вне зоны воздействия огневых средств противника на расстоянии более 20 км от берега.

— Эта тактика позволит не подвергать опасности дорогостоящие корабли, — рассказал «Известиям» эксперт. — В ходе высадки БМП должны на максимальной скорости приблизиться к берегу и высадится на него, захватив плацдарм. Он необходим, чтобы с помощью десантных кораблей доставить на берег более тяжелую технику: танки, артиллерию и средства ПВО.

У новых машины габариты будут гораздо больше нынешних БМП-2, БМП-3 и БТР-80, а их масса составит около 30 т (вес стоящих сейчас на вооружении морской пехоты бронетранспортеров и боевых машин пехоты не превышает 17 т). Чтобы полностью обеспечить десант огнем, бороться с танками и вертолетами, машина должна вмещать не менее 15 бойцов со штатным оружием и экипировкой, а также иметь мощное артиллерийское вооружение: минометы, автоматические гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Впервые вопрос о создании линейки тяжелых боевых машины для морпехов поднимался в 2013 году после покупки французских «Мистралей». Но из-за санкций Франция отказалась от поставки авианосцев, и разработку техники отложили на неопределенный срок.

Сейчас ситуация изменилась — в России начали строить большие десантные корабли (БДК) проекта 11711. Первый из них, «Иван Грен», уже в строю. На втором, «Петре Моргунове», начались заводские испытания. Еще два — строятся. Кроме того, ВМФ определился с параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году планируется заложить в Крыму. Они смогут нести более 20 вертолетов, получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить тяжелую бронетехнику и до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек.

БТР на волнах

Недостатки БТР-80 и БТР-82А, которые сейчас стоят на вооружении российских «черных беретов», регулярно приводят к потерям техники в ходе учений. Печальный рекорд установили военные Казахстана на учениях «Центр-2015» на Каспийском море. В ветреную погоду из шести высаженных с корабля БТР-80 до берега добрались только два. В затонувших боевых машинах погибли четверо солдат-срочников.

Случаются ЧП с бронетранспортерами и в Российской армии. Только в 2019 году один БТР-80 утонул под Калининградом, а машина связи на его основе — в Приморье. В инцидентах погиб один военнослужащий.

Больше батальонов

Параллельно с обновлением техники бригады войск морской пехоты получат новое штатное расписание. В нем будет шесть батальонов. Сейчас в соединениях их два: десантно-штурмовой и морской пехоты плюс рота разведки и ряд более мелких подразделений. Как ранее писали «Известия», теперь появятся еще один разведывательный, один танковый и два батальона морской пехоты. Танковые подразделения повысят как огневые, так и маневренные возможности «черных беретов», что позволит проводить масштабные боевые операции вдали от родных берегов.

Кроме того, все бригады усилят двумя ротами — снайперской и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В перспективе морпехи могут получить собственные авиационные подразделения.

С нынешнего года будущие офицеры-морпехи вернулись к пятилетнему сроку обучения, а изучаемые ими дисциплины скорректированы. Перемены обусловлены реформой этого рода войск. «Черные береты» теперь могут быть использованы не только для защиты российских берегов и проведения локальных десантных операций, но и в качестве экспедиционных войск, которые способны выполнять задачи в любой точке мира. Что, в свою очередь, требует не только изменения боевых уставов, но и особых навыков военнослужащих. Дополнительный год обучения нужен для приобретения специфических навыков — во время действий в локальных конфликтах, эвакуации российских граждан и ряда других.

Боевые корабли ВМФ в каждом походе станут сопровождать подразделения морской пехоты, как ранее писали «Известия». Такие группы вооружат автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами. Они будут защищать корабли от пиратов, террористов и диверсантов, а также досматривать подозрительные суда, высаживаясь на них. При необходимости морпехов будут привлекать к охране боевых кораблей в портах и на рейде.