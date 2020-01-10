Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии. Глава государства отметил, что хоть никакие слова и компенсации не заглушат боли от потери близких, Киев окажет и финансовую и другую необходимую помощь семьям.

«Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, — это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины», — говорится в сообщении Telegram-канала президента.

Ранее 9 января Иран опубликовал первые результаты расследования крушения украинского лайнера. Согласно размещенным данным, самолет загорелся в воздухе. В аэропорту Тегерана уточнили, что ЧП произошло из-за возгорания двигателя.

В свою очередь, в американских СМИ появилась информация о том, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, выпущенной, предположительно, из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». На эту версию в своей речи также указывал президент США Дональд Трамп.

Пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев потерпел крушение 8 января спустя две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых в основном граждане Ирана и Канады. Также на рейсе присутствовали граждане Украины, Германии, Швеции и Афганистана.

В катастрофе никто не выжил. 9 января на Украине объявлен днем траура.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова среди основных версий трагедии рассматриваются попадание зенитной ракеты, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам.