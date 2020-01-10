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Интерфакс-АВН

Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой

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Айтеч Бижев
Айтеч Бижев.
Источник изображения: rt-online.ru

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Версия о том, что украинский "Боинг-737" был сбит иранской ракетой, выглядит сомнительной, заявил "Интерфаксу" в четверг российский эксперт в сфере противовоздушной обороны (ПВО), генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

"Это исключается. Операция осуществляется в несколько этапов. Просто нажать кнопку нельзя. Нужно обнаружить, сопроводить цель, опознать ее. Тем более, в районе аэропорта", - сказал Бижев, комментируя публикации американских СМИ о том, что самолет мог быть по ошибке сбит комплексом ПВО "Тор-М1", который Иран купил у России.

"Американцы могут говорить всё что угодно. Еще самописцы не расшифрованы. Пока преждевременно говорить о чем-то", - отметил Бижев, в прошлом - заместитель начальника главного штаба войск ПВО и заместитель главкома ВВС России.

Как сообщалось, в 2005 году Россия и Иран подписали контракт на поставку Тегерану 29 зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" на сумму $700 млн. В январе 2007 российские официальные лица заявили, что контракт выполнен, поставка Ирану комплексов "Тор-М1" завершена в декабре 2006 года. "Тор-М1" - комплекс ПВО ближнего действия.

Ранее в четверг американский журнал Newsweek сообщил со ссылкой на сотрудника Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и служащего иракской разведки, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, был уничтожен иранскими системами ПВО, и вероятно, случайно.

По мнению источников издания, лайнер был сбит стоящим на вооружении Ирана комплексом ПВО "Тор-М1". В то же время в Центральном командовании вооруженных сил США, госдепартаменте и Совете нацбезопасности США не стали комментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп заявил о сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. "У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг. "Кто-то, на той стороне, мог совершить ошибку", - сказал Трамп.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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