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Деловая газета "Взгляд"

СМИ: Пентагон возлагает вину за крушение украинского самолета на иранскую ПВО

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak, File

Boeing 737 украинской авиакомпании, потерпевший крушение в Тегеране, якобы случайно был сбит советской зенитной ракетой комплекса «Тор М1», полагают в Пентагоне. Об этом сообщили западные СМИ.

Самолет якобы был сбит советской ракетой комплекса "Тор М1", известной в НАТО как Gauntlet, считают в Пентагоне, пишет Newsweek со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

Издание утверждает, что эту версию подтвердили высокопоставленный сотрудник разведки США. В то же время другой собеседник уточнил, что, по оценкам Пентагона, инцидент произошел случайно.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

На Украине заявили о семи секретных версиях произошедшего.


Алексей Дегтярев

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