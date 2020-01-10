«Мы можем больше»: Трамп гонит НАТО на Ближний Восток

Трамп просит НАТО усилить роль на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп призвал НАТО к «более глубокой вовлеченности» в проблемы Ближнего Востока на фоне обострения конфликта с Ираном. В альянсе поддерживают инициативу американского президента, хотя и не слишком заинтересованы в том, чтобы активно заниматься Ближним Востоком, предпочитая европейский театр. При этом отправка в регион небольших контингентов может стать плюсом для стран Восточной Европы в укреплении связей с США.

Президент США Дональд Трамп призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке. По его мнению, НАТО должно обеспечить «более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс». Такое заявление американского лидера было вызвано обострением в ирано-американских отношениях после ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

В телефонном разговоре с Трампом генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что альянс должен быть более вовлечен в ситуацию на Ближнем Востоке.

В заявлении альянса, опубликованном после беседы, говорится, что НАТО «может сделать больше для региональной стабильности и борьбы с международным терроризмом».

«Ошибка» в Ливии и помощь в Афганистане

Пока неясно, какую роль в ближневосточном регионе Трамп отводит НАТО. Созданный во время «холодной войны» альянс всегда в основном был сфокусирован на европейском театре, однако в последние году стал осуществлять и региональные миссии.

Так, небольшой контингент НАТО - в составе 500 солдат и офицеров - находился в Ираке. Военные осуществляли обучение иракских военных, однако, как отмечает телекомпания «Аль-Джазира» со ссылкой на источники, после убийства Сулеймани эта миссия была приостановлена.

В 2011 году НАТО участвовало во вторжении в Ливию, что привело к свержению режима Муаммара Каддафи, однако привело к хаосу и гражданской войне в стране. Впоследствии тогдашний президент США Барак Обама назвал эту операцию «главной ошибкой» своего президентства.

Что же касается Сирии, то в этой стране в операции против радикальных исламистов участвовали такие страны - члены НАТО, как Франция и Великобритания. Самым большим контингентом НАТО может похвастаться в Афганистане - он насчитывает 13 тыс. солдат и офицеров.

Военные из 50 стран альянса и стран-партнеров находятся в Афганистане с 2015 года - согласно резолюции ООН. В альянсе подчеркивают, что миссия состоит в обучении и тренировке афганских сил безопасности, а не о военных действиях. При это де-факто военнослужащие НАТО вступают в боевые столкновения с отрядами запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

Несмотря на готовность НАТО поддержать США на Ближнем Востоке, военные обозреватели Defense News отмечают, что у альянса вряд ли есть большое желание глубоко погружаться в ближневосточные дела.

«Вообще говоря, члены альянса больше озабочены Россией, чем Ближним Востоком. Они поддержали американские операции в Ираке и Афганистане в основном из-за желания, чтобы их поддерживали в Вашингтоне», - отмечают авторы статьи Aарон Мехта и Джо Гоулд.

При этом эксперты констатируют, что призыв Трампа к альянсу увеличить свой вклад в ближневосточный вопрос усложняется «напряженными» отношениями американского президента и НАТО. Среди них - настойчивые просьбы президента США увеличить финансирование оборонных расходов до 2%. К концу 2019 года, как отмечал Столтенберг, этот порог должны были преодолеть девять стран из 28.

Трения между членами альянса были заметны на прошедшем в декабре 2019 года саммите, незадолго до которого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

Не исключено, что на призыв Трампа усилить роль на Ближнем Востоке с большим воодушевлением откликнуться страны Восточной Европы, для которых это станет возможностью укрепить оборонные связи с США. Например, солидный опыт присутствия в Ираке уже имеет Польша. C 2003 года - с момента вторжения американских военных в Ирак - в этой стране присутствовало 2000 польских военных.

При этом после убийства иранского генерала Сулеймани польские военные прекратили тренировочные миссии в Ираке. Багдад, недовольный нарушением своего суверенитета, поставил вопрос о выводе и американцев из Ирака. Однако президент США дал понять, что пока не собирается выводить войска из этой страны.

Восточная Европа в помощь

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист в области международной безопасности Сергей Ознобищев отмечает, что для восточноевропейских членов НАТО участие в ближневосточной миссии станет возможностью «отметиться на поле НАТО» и «легитимизировать свое пребывание на Ближнем Востоке».

По словам эксперта, присутствие даже небольших миссий даст этим странам возможность отметить данный факт в своих отчетах и получить дополнительное финансирование. Однако, продолжает Ознобищев, им будет необходимо проявить «умеренность», так как реальные боевые потери могут привести к волне недовольства в обществе.

Заявления Трампа о повышении роли НАТО на Ближнем Востоке могут сыграть на руку Турции,

которая начала на этой неделе собственную операцию в Ливии - в начале января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил военных в помощь Правительству национального согласия, которое поддержано ООН. Оно представляет одну из сторон затяжного конфликта в стране. Вторую сторону возглавляет маршал Халиф Хафтар, глава Ливийской национальной армии.

Турецкие военные также присутствуют и в Сирии, правда к неудовольствию Вашингтона. Однако Турция вряд ли поддержит силовые действия США в отношении Ирана, так как тесно взаимодействует с Тегераном в Сирии.

В ближневосточных усилиях США могут надеяться на Великобританию. Эта страна поддержала шаги по устранению Сулеймани, а ранее присоединилась к миссии США по патрулированию акватории Персидского залива. В 2003 году Лондон стал главным союзником Вашингтона по вторжению Ирак.

Стоит отметить, что затем в британском парламенте началось расследование против уже бывшего премьера страны Тони Блэра. В 2016 году в парламентском расследовании отмечалось, что правительству стоило более внимательно просчитать последствия «широкого альянса» с США - как это делали предыдущие власти страны. В докладе утверждается, что Лондон вполне мог отказать США в сотрудничестве по Ираку. Отмечалось, что это «могло бы привести к небольшому обострению, однако не факт, что эти отношения были бы разрушены».

Несмотря на заявления Трампа, до реального повышения роли НАТО на Ближнем Востоке вряд ли дойдет, считает программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

Он обращает внимание на то, что генсек НАТО Столтенберг призывает все стороны к сдержанности, а альянс не предлагает своих услуг «как ключевого диспетчера безопасности на Ближнем Востоке и как организации, которая готова обеспечить физическое военное присутствие в регионе». По словам Сушенцова, «опыт Ирака и Афганистана оказался крайне болезненным для стран, которые принимали в нем участие».

Фраза Трампа «не несет никакого нового стратегического целеполагания» и говорит о том, что США собираются уходить с Ближнего Востока и передать контроль над регионом близким силам, добавил эксперт. Однако, это не означает, что НАТО начнет «энергично обеспечивать эту безопасность».

«Без США альянс не представляет организованной силы и не сможет действовать как единое целое», - отметил Сушенцов.

Александр Братерский