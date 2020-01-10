«Мы можем больше»: Трамп гонит НАТО на Ближний Восток

Трамп просит НАТО усилить роль на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп призвал НАТО к «более глубокой вовлеченности» в проблемы Ближнего Востока на фоне обострения конфликта с Ираном. В альянсе поддерживают инициативу американского президента, хотя и не слишком заинтересованы в том, чтобы активно заниматься Ближним Востоком, предпочитая европейский театр. При этом отправка в регион небольших контингентов может стать плюсом для стран Восточной Европы в укреплении связей с США.
Президент США Дональд Трамп призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке. По его мнению, НАТО должно обеспечить «более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс». Такое заявление американского лидера было вызвано обострением в ирано-американских отношениях после ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
В телефонном разговоре с Трампом генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что альянс должен быть более вовлечен в ситуацию на Ближнем Востоке.
В заявлении альянса, опубликованном после беседы, говорится, что НАТО «может сделать больше для региональной стабильности и борьбы с международным терроризмом».
«Ошибка» в Ливии и помощь в Афганистане
Пока неясно, какую роль в ближневосточном регионе Трамп отводит НАТО. Созданный во время «холодной войны» альянс всегда в основном был сфокусирован на европейском театре, однако в последние году стал осуществлять и региональные миссии.
В 2011 году НАТО участвовало во вторжении в Ливию, что привело к свержению режима Муаммара Каддафи, однако привело к хаосу и гражданской войне в стране. Впоследствии тогдашний президент США Барак Обама назвал эту операцию «главной ошибкой» своего президентства.
Что же касается Сирии, то в этой стране в операции против радикальных исламистов участвовали такие страны - члены НАТО, как Франция и Великобритания. Самым большим контингентом НАТО может похвастаться в Афганистане - он насчитывает 13 тыс. солдат и офицеров.
Военные из 50 стран альянса и стран-партнеров находятся в Афганистане с 2015 года - согласно резолюции ООН. В альянсе подчеркивают, что миссия состоит в обучении и тренировке афганских сил безопасности, а не о военных действиях. При это де-факто военнослужащие НАТО вступают в боевые столкновения с отрядами запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).
Несмотря на готовность НАТО поддержать США на Ближнем Востоке, военные обозреватели Defense News отмечают, что у альянса вряд ли есть большое желание глубоко погружаться в ближневосточные дела.
«Вообще говоря, члены альянса больше озабочены Россией, чем Ближним Востоком. Они поддержали американские операции в Ираке и Афганистане в основном из-за желания, чтобы их поддерживали в Вашингтоне», - отмечают авторы статьи Aарон Мехта и Джо Гоулд.
При этом эксперты констатируют, что призыв Трампа к альянсу увеличить свой вклад в ближневосточный вопрос усложняется «напряженными» отношениями американского президента и НАТО. Среди них - настойчивые просьбы президента США увеличить финансирование оборонных расходов до 2%. К концу 2019 года, как отмечал Столтенберг, этот порог должны были преодолеть девять стран из 28.
Трения между членами альянса были заметны на прошедшем в декабре 2019 года саммите, незадолго до которого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.
Не исключено, что на призыв Трампа усилить роль на Ближнем Востоке с большим воодушевлением откликнуться страны Восточной Европы, для которых это станет возможностью укрепить оборонные связи с США. Например, солидный опыт присутствия в Ираке уже имеет Польша. C 2003 года - с момента вторжения американских военных в Ирак - в этой стране присутствовало 2000 польских военных.
При этом после убийства иранского генерала Сулеймани польские военные прекратили тренировочные миссии в Ираке. Багдад, недовольный нарушением своего суверенитета, поставил вопрос о выводе и американцев из Ирака. Однако президент США дал понять, что пока не собирается выводить войска из этой страны.
Восточная Европа в помощь
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист в области международной безопасности Сергей Ознобищев отмечает, что для восточноевропейских членов НАТО участие в ближневосточной миссии станет возможностью «отметиться на поле НАТО» и «легитимизировать свое пребывание на Ближнем Востоке».
По словам эксперта, присутствие даже небольших миссий даст этим странам возможность отметить данный факт в своих отчетах и получить дополнительное финансирование. Однако, продолжает Ознобищев, им будет необходимо проявить «умеренность», так как реальные боевые потери могут привести к волне недовольства в обществе.
которая начала на этой неделе собственную операцию в Ливии - в начале января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил военных в помощь Правительству национального согласия, которое поддержано ООН. Оно представляет одну из сторон затяжного конфликта в стране. Вторую сторону возглавляет маршал Халиф Хафтар, глава Ливийской национальной армии.
Турецкие военные также присутствуют и в Сирии, правда к неудовольствию Вашингтона. Однако Турция вряд ли поддержит силовые действия США в отношении Ирана, так как тесно взаимодействует с Тегераном в Сирии.
В ближневосточных усилиях США могут надеяться на Великобританию. Эта страна поддержала шаги по устранению Сулеймани, а ранее присоединилась к миссии США по патрулированию акватории Персидского залива. В 2003 году Лондон стал главным союзником Вашингтона по вторжению Ирак.
Стоит отметить, что затем в британском парламенте началось расследование против уже бывшего премьера страны Тони Блэра. В 2016 году в парламентском расследовании отмечалось, что правительству стоило более внимательно просчитать последствия «широкого альянса» с США - как это делали предыдущие власти страны. В докладе утверждается, что Лондон вполне мог отказать США в сотрудничестве по Ираку. Отмечалось, что это «могло бы привести к небольшому обострению, однако не факт, что эти отношения были бы разрушены».
Он обращает внимание на то, что генсек НАТО Столтенберг призывает все стороны к сдержанности, а альянс не предлагает своих услуг «как ключевого диспетчера безопасности на Ближнем Востоке и как организации, которая готова обеспечить физическое военное присутствие в регионе». По словам Сушенцова, «опыт Ирака и Афганистана оказался крайне болезненным для стран, которые принимали в нем участие».
Фраза Трампа «не несет никакого нового стратегического целеполагания» и говорит о том, что США собираются уходить с Ближнего Востока и передать контроль над регионом близким силам, добавил эксперт. Однако, это не означает, что НАТО начнет «энергично обеспечивать эту безопасность».
«Без США альянс не представляет организованной силы и не сможет действовать как единое целое», - отметил Сушенцов.
Александр Братерский