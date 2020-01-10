Желание Москвы строить боевые корабли не совпадает с ее возможностями

Шойгу заявил, что мощный военный флот нужен России для адекватных ответов на провокационные действия оппонентов

Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа, заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Из этого следует, что ВМФ РФ – обладает для таких ответов достаточной мощью. Но, если обратится к СМИ ведущих морских держав то, кроме насмешек над потугами российского флота заявить о своем величии, сложно найти что-либо еще. Достаточно вспомнить поход Тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов (в народе получившего прозвище «Кузя») в Средиземное море.

Эксперты отмечают, что все амбициозные планы Москвы в создании мощного флота разбиваются о подводные рифы, имя которым: безденежье и отсутствие соответствующей технолого-производственной базы. О чем говорить, если в распоряжении кораблестроителей нет поставщика энергетических установок, остро необходимых для создания боевых кораблей океанского класса. История не лишена иронии, это касается в первую очередь «Кузи», - его позорный поход из Баренцева моря в Средиземное более всего критиковали украинцы. Курьез состоит в том, что корабли этого типа строились в советское время на Николаевской судоверфи, то есть в пределах украинских и украинскими же корабелами. Получается, что они сами себя высекли.

«Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав», - сказал Сергей Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции «Российский ВМФ в ХХI веке» в Севастополе. На счет раздражения, - глава российского военного ведомства выразился предельно точно. Но скорее всего оно базируется на понимании слабости российского флота в настоящее время и раздражает он американцев тем, что путается под ногами.

Пресс-служба МО отметила, что на вышеуказанную конференцию были приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральные конструкторы, которые занимаются созданием военно-морской техники.

«Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог. Рад приветствовать вас в Севастополе – городе русской морской славы», - в своей речи сказал Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что «Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности». Под каждым его словом могу подписаться. Да, Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, именно, что был. И все же есть надежда, что конференция реально вскрыла все проблемы, решение которым должно быть найдено непременно.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО