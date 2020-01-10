Военный эксперт рассказал о новом пистолетном комплексе "Удав"

Минобороны РФ в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав". В эфире радио Sputnik военный эксперт Михаил Дегтярев перечислил особенности новейшего оружия.

Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщает РИА Новости.

"В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Новый 9-мм самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

"Удав" разработан под патрон повышенной мощности, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев.

"Это новый пистолетный комплекс под мощный отечественный пистолетный патрон 9х21 мм. Разработан он Центральным НИИ точного машиностроения, разработка велась на протяжении последних трех лет. Это современный армейский пистолет, имеющий специальные модификации для использования с глушителем и специальными боеприпасами. Речь идет о поставках в 2020 году первой партии в 50 штук. Учитывая это незначительное количество, можно говорить о продолжении войсковой эксплуатации. То есть о дальнейшей интеграции пистолета в структуры Минобороны можно будет говорить по результатам эксплуатации этих 50-ти пистолетов, в зависимости от того, в какие подразделения они попадут. Судя по количеству, это подразделения специального назначения", – сказал Михаил Дегтярев.