Военный эксперт рассказал о новом пистолетном комплексе "Удав"

Минобороны РФ в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав". В эфире радио Sputnik военный эксперт Михаил Дегтярев перечислил особенности новейшего оружия.
Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщает РИА Новости.
"В 2020 году партия 9 мм пистолетов "Удав" поступит в подразделения министерства обороны Российской Федерации. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Новый 9-мм самозарядный пистолет, более известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая началась в мае 2019 года. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
"Удав" разработан под патрон повышенной мощности, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение" Михаил Дегтярев.