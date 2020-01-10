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РИА Новости

Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки

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Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ТЕГЕРАН, 9 янв - РИА Новости. Тегеран стремится к укреплению ядерной сделки, последний отказ от следования ограничениям был необходим для создания баланса в соглашении, заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Иран и Европа стремятся к стабилизации обстановки в регионе и укреплению Совместного всеобъемлющего плана действий. Для нас весьма важно, чтобы Европа, Китай и Россия сыграли свою важную роль в сохранении СВПД, обеспечив интересы Ирана", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

По словам президента Ирана, Тегеран перешел к последнему этапу сокращения ядерных обязательств, чтобы создать в сделке баланс.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

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