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РИА Новости

На учениях в Крыму опробовали новые способы применения дальней авиации

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Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с б
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В ходе масштабных учений, которые прошли у берегов Крыма в четверг, были опробованы новые формы и способы применения боевой техники флота и дальней авиации, доложил президенту РФ Владимиру Путину главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учений были достигнуты. Результаты учений будут детально проанализированы, и об этом будет вам доложено", - сказал главком, обращаясь к президенту.

Он сообщил, что в ходе межвидовых учений сил и войск ВМФ, дальней авиации были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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