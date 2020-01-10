"Научно невозможно". Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing

МОСКВА, 9 января/ Радио Sputnik. Версия украинской стороны, согласно которой в самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение близ Тегерана, попала ракета, ненаучна, приводит сайт Организации гражданской авиации Ирана слова своего руководителя Али Абедзаде.

"Попадание ракеты в украинский самолет научно невозможно и такие слухи не имеют смысла", – отметил глава организации, добавив, что "в то же самое время в иранском воздушном пространстве на той же высоте в 8 тысяч футов летело несколько самолетов по внутренним и международным рейсам".

"У нас полная координация между военным и гражданским сектором в Иране, в то же самое время десятки иранских и иностранных самолетов летали над воздушным пространством страны", – заключил Абедзаде.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее назвал основные версии катастрофы Boeing 737-800 в Иране.

Среди них – поражение самолета зенитной ракетой, в том числе российской ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт оценил версию Киева о сбившей Boeing в Иране "ракете РФ".