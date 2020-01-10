Военный эксперт об учениях в Черном море: Россия контролирует ситуацию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море. В эфире радио Sputnik учения прокомментировал капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главкома ВМФ Николая Евменова, руководство Минобороны, Генштаб и личный состав за организацию сегодняшних учений в Черном море, отметив хорошие результаты работы.

"Николай Анатольевич (Евменов, – ред.), хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение и организовывал его, и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности", – сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова.

Евменов, в свою очередь, доложил президенту о том, что в учениях были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения, и личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учений будут проанализированы, и об этом будем вам доложено", – сказал главком.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал эти учения.

"Черноморский флот – это основное ядро нашего постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, которое базируется в сирийском Тартусе. Я думаю, что в связи с этим было проведено учение: показать, какова на сегодняшний день боеготовность флота, как осваиваются новые корабли, как они контролируют Черное море и действуют в Средиземном море. Поэтому были проведены достаточно широкомасштабные учения – с привлечением основных кораблей Черноморского и Северного флотов. Был ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Адмирал Кулаков", были два новых фрегата, новые патрульные корабли, малый ракетный корабль, новая подводная лодка – это, по большому счету, эскадра", – сказал Василий Дандыкин.

По его словам, то, что год начинается с проверки боеготовности флота – это очень важный момент.

"Это говорит о том, что в этом году ВМФ еще больше повысит свою боеготовность – он получит новые подводные лодки, новый фрегат войдет в строй и много других кораблей. Все это говорит о том, что Россия контролирует ситуацию, на наш флот можно во всем положиться, он может ответить на все вызовы, если они последуют с какой бы то ни было стороны", – заключил военный эксперт.