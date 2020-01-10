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Деловая газета "Взгляд"

Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"Мы провели операцию по радиоэлектронной борьбе приблизительно через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад, и американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля", – сказал Хаджзаде, передает РИА "Новости".

По его словам, эта операция нанесла "психологический удар" по американским военным.

"Несмотря на то, что у них было много самолетов и военной техники вокруг базы Эйн-аль-Асад, они не смогли противостоять нашим ракетам", – подчеркнул Хаджзаде.

Напомним, в среду ночью в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Тегеране заявили, что это было началом операции "Мученик Сулеймани".

В четверг постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана. При этом Тегеран заявлял, что завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани.


Алексей Дегтярев

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