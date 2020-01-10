Вопреки США: Ирак вернулся к переговорам о покупке С-300 у России

В Ираке ожидают, что Россия продаст им системы С-300.

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида заявил РИА Новости, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении ЗРК С-300.

По его словам, этот контракт руководство страны планировало заключить давно. Однако пришлось взять паузу из-за угроз США ввести экономические санкции.

Несколько месяцев назад после нападения на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" этот вопрос вновь остро встал перед иракскими властями.

При этом Мухаммад Рида признался, что не знает, на какой стадии находится сделка. Очевидно лишь, что США постарается помешать ей.

Также глава оборонного комитета высказал мнение, что Ираку необходимо, чтобы доля российского вооружения превысила 50 процентов.

В настоящее время страна не располагает современными средствами ПВО. В основном у нее на вооружении находятся, хоть и проверенные временем, но сильно устаревшие советские зенитные установки.

Напомним, в 2018 году в СМИ появлялась информация о том, что делегация Минобороны Ирака совершила визит в Москву, чтобы договориться о покупке С-400.

Высказывал интерес к системе "Триумф" и прежний глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

Они были необходимы для защиты мечетей и святых мест от воздушных атак террористов.

Олег Корякин