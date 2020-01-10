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Интерфакс-АВН

Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%

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Путин В.В.
Путин В.В.
Источник изображения: militarynews.ru

Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Он заявил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - сказал глава государства.

Он сообщил, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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4 комментария
№1
10.01.2020 11:51
Ждем тридцать три каракурта, че.
0
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№2
10.01.2020 12:57
Как считать-то будут? Тут посложнее будет цифрами играть.
0
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№3
10.01.2020 13:28
Цитата, q
Как считать-то будут? Тут посложнее будет цифрами играть.
Считать наши умеют хорошо, тут не до сомнений... Спишут советские корабли как обычно, так и подтянут нужный % ну и побольше катеров построят  с корветами....... на большее не способны.
+1
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№4
10.01.2020 15:18
Дурацкий фетиш с этими процентами. Как считать проценты современного вооружения в ВМФ если есть 9 современных автоматов и один полувековой катер, например? Вроде не совсем тупые там сидят - должны понимать, что это какой-то странный целевой показатель.
0
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