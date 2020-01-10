США подключают союзников на Ближнем Востоке

НАТО увеличит потенциал в ближневосточном регионе

8 января 2020 года президент США Дональд Трамп выразил готовность к миру с Ираном, но заявил о введении новых экономических санкций. Такой шаг в ООН оценили как стремление к деэскалации после событий, связанных с ударом по иранскому генералу Касему Сулеймани и нападением на коалиционные силы в Ираке. Возмездием за гибель генерала стал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15-ю баллистическими и крылатыми ракетами, 11 из которых поразили военные базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле на севере страны, где дислоцировался американский контингент. Но, по словам Трампа, атака в ночь на 8 января нанесла минимальный ущерб, сработала система раннего предупреждения и военные США не пострадали, укрывшись в бункерах.

Решение об уничтожении официального представителя правительства суверенного государства принималось в Америке без согласования с НАТО и международной коалицией по борьбе против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). И в Совет Безопасности ООН по поводу вторжения на территорию американского дипломатического представительства в Ираке обращение было после нанесения ракетного удара по иранскому высшему военачальнику и его сопровождению, что в МИДе России назвали «верхом цинизма». Объяснения США, что Касем Сулеймани разработал планы нападения на американских дипломатов, стали оправданием перед НАТО, и явились платформой, позволившей европейским и североамериканским союзникам обсуждать проблемы безопасности в регионе. В связи с повышением напряженности на Ближнем Востоке, Североатлантический альянс 6 января провел заседание, на котором призвал стороны к сдержанности и деэскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Новый конфликт никому не нужен, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом НАТО обеспокоено поддержкой, оказываемой, по их мнению, Ираном террористическим группам, а также проведением иранской программы по созданию ракет, способных достичь многие из европейских стран-союзников. Организация поддерживает заявление Трампа, что Тегеран никогда не сможет разрабатывать атомное оружие. Президент США заявил: «Пока я остаюсь президентом, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие».

Ситуацию на Ближнем Востоке глава Белого дома и генсек НАТО обсудили по телефону и решили, что альянс мог бы сделать больше для стабильности в регионе и борьбы с международным терроризмом, что будет подтверждаться проведением учений в Ираке и присутствием в Афганистане. Дональд Трамп предложил повысить активность участия НАТО в ситуации на Ближнем Востоке и поддерживать тесный контакт по этому вопросу.

Представители НАТО, ранее приглашенные иракским правительством с целью предотвращения возвращения ИГ, запрещенного в РФ, проводили военную подготовку, приостановленную в настоящее время в целях безопасности. По особому разрешению персонал НАТО в количестве 500 человек находился в Ираке, но миссия НАТО сообщила, что временно прекращает тренировки в связи с нестабильностью ситуации в регионе, информировал Reuters. «НАТО готова продолжить подготовку и наращивание потенциала, когда позволит ситуация», - заявил Столтенберг. Наращивание потенциала альянса и подготовка местных сил в рамках учебной миссии НАТО в Ираке, по мнению генсека Североатлантического альянса, представляют интерес как для Тегерана, так и для союзников по НАТО.

При этом парламент Республики проголосовал за отзыв запроса на содействие международной коалиции и за требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.

Ирина Дронина