Проект AERO: В Индии заявили, что создадут свой двигатель для истребителя 5-го поколения

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В индийской прессе выходят материалы, которые посвящены разработкам индийского истребителя нового поколения. Напомним, что ранее Индия вышла из совместной с Россией программы по созданию истребителя 5-го поколения FGFA. На данный момент Индия фактически не начала собственных разработок, отказалась от кооперации с РФ в этой сфере и вряд ли будет введена в американскую программу F-35.

Однако индийские военные эксперты продолжают утверждать, что Индия «может сама справиться при создании истребителя нового поколения».

В частности, в издании The Economic Times говорится о том, что Индия намерена сосредоточиться в том числе на разработке собственного авиационного двигателя, который будет использоваться в самолётах пятого поколения AMCA. Планируется, что работой по этому проекту займутся специалисты DRDO – Организации оборонных исследований и разработок Индии.

Из статьи:

Источники сообщили, что, хотя первые две эскадрильи AMCA будут оснащены двигателем американского происхождения GE 414, в ближайшие месяцы детали проекта будут проясняться при условии того, что DRDO начнет параллельный процесс по созданию завода по производству авиационных двигателей.

Речь идёт о перспективном двигателе, который в Индии обозначают как AERO. В материале указанного индийского издания говорится о том, что для его создания «возможна кооперация с западными производителями». В первую очередь называются американские и французские компании.

Из статьи:

В DRDO планируют создать истребитель на основе собственного двигателя AERO, вложив в проект около 1 млрд долларов.

Такие заявления не выдерживают критики, так как создать новейший боевой самолёт, оснащённый совершенно новым двигателем собственной разработки, за такие средства (с учётом строительства завода) невозможно даже теоретически. Но в Индии многие верят.