Войти
ТАСС

Путин считает проведенное ВМФ в Черном море учение успешным

414
0
0
Ракеты "Калибр" способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моря
Ракеты "Калибр" способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моря.
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

Президент выразил благодарность Минобороны, Генштабу и личному составу за организацию

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты прошедших в четверг совместных учений Черноморского и Северного флотов и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.

"Николай Анатольевич [главком ВМФ Николай Евменов], хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение и организовывал его и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности", - сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова.

По словам президента, ВМФ провел крупное и, на его взгляд, успешное учение.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения, личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учений будут проанализированы, и об этом будем вам доложено", - заявил в свою очередь Евменов.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". Всего в ходе межвидовых учений сил и войск ВМФ, дальней авиации были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
10.01.2020
Путин у берегов Крыма наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов
10.01.2020
Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
10.01.2020
Путину представят детальный анализ учений двух флотов в Черном море
10.01.2020
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за запуском «Кинжала»
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:43
  • 1
Генсек НАТО заявил о намерении наращивать силы в Черном море
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами