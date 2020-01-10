Путин считает проведенное ВМФ в Черном море учение успешным

Президент выразил благодарность Минобороны, Генштабу и личному составу за организацию

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие результаты прошедших в четверг совместных учений Черноморского и Северного флотов и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.

"Николай Анатольевич [главком ВМФ Николай Евменов], хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение и организовывал его и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности", - сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова.

По словам президента, ВМФ провел крупное и, на его взгляд, успешное учение.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения, личный состав показал профессионализм, цели учения были достигнуты. Результаты учений будут проанализированы, и об этом будем вам доложено", - заявил в свою очередь Евменов.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". Всего в ходе межвидовых учений сил и войск ВМФ, дальней авиации были задействованы 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.