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Военное обозрение

Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список

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Источник изображения: Корпорация "Сухой"

В 2020 году заканчивается реализация планов по модернизацию вооружений, принятых еще в 2012 году. Многие образцы на сегодняшний день не имеют аналогов в ведущих армиях мира. Некоторые из них уже поступили в войска и начинают внедряться. Другие только в 2020 году завершат процесс разработки и в ближайшее время поступят на вооружение в воинские части.

Предварительный список.

В авангарде – «Авангард»

Наверное, самой важной разработкой российских оружейников можно назвать межконтинентальную сверхзвуковую баллистическую ракету «Авангард». Скорость этого комплекса глобальной дальности на этапе полёта в 27 раз превышает скорость звука. Таким образом, он будет неуязвим перед всеми существующими противоракетами. Их работу усложняет и то, что при подлете к цели «Авангард» начинает маневрировать, создавая серьезные препятствия работе ПРО потенциального противника.

Поставка первых «Авангардов» осуществлена в конце 2019 году в одну из частей Оренбургской области, после чего планируется оснащение комплексами воинских частей в других регионах Российской Федерации.

Комплекс С-500

Самым современным зенитно-ракетным комплексом Российской Федерации считается С-500 «Прометей». Его поступление в воинские части запланировано на 2020 год. Это оружие относится к 5-му поколению.

«Прометей» является сверхдальней гиперзвуковой ракетой, способной поражать спутники на низкой орбите и межконтинентальные баллистические ракеты на сверхбольших высотах - до 250 километров. Это оружие уникально тем, что только оно, единственное в мире, способно перехватывать гиперзвуковые цели. Причем эта система может одновременно вести и осуществлять перехват до 10 целей.

Российские Воздушно-космические силы

Видимо, в 2020 году главным событием для ВКС России станут серийные поставки новых истребителей 5-го поколения Су-57.

Также планируется постановка на вооружение новых ударных вертолетов Ми-28СМ, а также первых двух транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Кроме того, запланировано получение тяжелых модернизированных вертолетов Ми-26Т2В.

В этом году также планируется получение войсками пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11.

Обновлённый всепогодный ударный вертолет Ми-28НМ, известный как «Ночной охотник» и предназначенный для уничтожения бронетехники начнет поступать в войска в 2020 году. Он был значительно усовершенствован по сравнению с предыдущей моделью. До 2027 года в Вооруженные силы поступит 98 таких улучшенных боевых машин.

Еще одним «хитом» станет 20-тонный ударный беспилотник, разработанный КБ «Сухова». Он сможет незаметно преодолевать системы ПВО противника и поражать высокоточными бомбами хорошо защищенные вражеские объекты.

Военно-морской флот

Примерно в сентябре-октябре этого года Северный флот пополнится новой атомной подводной лодкой «Казань». Субмарина является представительницей усовершенствованной серии 885М «Ясень-М». Благодаря почти полной бесшумности двигателей, ее очень сложно обнаружить.

В общей сложности в этом году российский флот получит шесть новых субмарин, что является рекордом с 1992 года. Среди них будет и атомная субмарина «Белгород», оснащенная подводными беспилотными аппаратами «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Кстати, защиты от них пока что не придумали.

Бронетехника

В этом году в воинские подразделения поступит БМП-3, оснащенный 57-миллиметровой пушкой, и БМПТ «Терминатор».

Управляемый дистанционно боевой комплекс «Эпоха», установленный на БМП-3, способствует поражению различных целей, в том числе и бронетехники. Российские военные получат также БМП-2М, оснащенные боевыми модулями «Бережок».

Новинки от концерна «Калашников»

В 2020 году концерн «Калашников» разрабатывает около 30 проектов, среди которых есть стрелковое оружие, экипировка и легкий транспорт.

Еще в прошлом году прошли испытания пулемет РПК-16 и новый самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 мм. Последний, скорее всего, заменит легендарный ПМ.

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2 комментария
№1
10.01.2020 02:52
Странная ситуация. Нет, с гиперзвуковыми штучками, с СЯС и с ПВО/ПРО понятно - и против кого, и зачем, и как и когда применять.

Но вот сухопутные силы, авиация (нестратегическая) и флот?

Тут все зависит от противника, с которым готовятся воевать.
С США Россия "обычным" (конвенциональным) оружием воевать не собирается (как и Штаты с Россией).
НАТО "в привычном смысле" (Германия, Франция, Англия, Бенилюкс) сейчас небоеспособно. Вообще.
Турция - тут не понять, что вероятнее - то ли война, то ли стратегический союз. С Китаем вероятность стратегического союза на два-три порядка  выше, чем вероятность войны.

"Активные абреки/воины Аллаха" в Средней Азии явно приуныли, и находятся в упадке, как следствие военного (и быстрого - как только взялись более-менее всерьез) разгрома ИГИЛ. Здесь у "Путина" в Сирии все получилось  прекрасно.

Остается - и это единственная реальная ВНЕШНЯЯ опасность - всякая продажная живодерская восточноевропейская славянско-чухонская сволочь, настропаляемая США. Но боеспособность  этого сброда невелика, по целой куче разных причин. Для разгрома и ликвидации этого "воинства" (да и банд тоже) вполне достаточно нынешней российской Армии. Ну, и еще небольшой модернизации.

Так что "задержки" с танками-самолетами вполне понятна и оправданна, IMHO.

Так что главная задача - не отстать в "критических технологиях" на будущее. Другими с словами, нужна модернизация "образования, науки и промышленности". Военных, в том числе. Сейчас какая-то "пауза" в смысле "военно-политических угроз".
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№2
10.01.2020 15:53
Цитата, ID: 19550 сообщ. №1
Вы сильно ошибаетесь. Мировое промышленное производство показывает -0,57 %, а мировая система разделения труда разрушается. Значит последуют чудовищные экономические дисбалансы и ресурсный дефицит у всех.
Повод для большой войны появится у всех. А у высокотехнологичных стран еще и технологии позволяют быстро нарастить военный потенциал. Это на текущий момент Европа кажется безобидной, а как нечего будет жрать, так военный потенциал сразу появится. И дружба с Китаем сразу закончится, как у них закончится топливо. На Востоке по мере углубления кризиса будет масса поводов объединится и двинуть в более благоприятные для проживания территории. Опять же, нет топлива нет воды. А США по мере разрушения мировой системы разделения труда не остановятся даже на применении ЯО, для сохранения мировой системы разделения труда. Без нее им кранты. Их банально вырежут соседи.
Так что задайте себе вопрос, какая армия нам действительно нужна и какое оружие нам жизненно необходимо в разворачивающемся геополитическом кризисе. Тут никто не останется в стороне. Будут и орды вооруженных "беженцев" и штурмовые высокотехнологичные армии и ядерные удары по центрам принятия экономических решений очень даже возможны.
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