Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

В 2020 году заканчивается реализация планов по модернизацию вооружений, принятых еще в 2012 году. Многие образцы на сегодняшний день не имеют аналогов в ведущих армиях мира. Некоторые из них уже поступили в войска и начинают внедряться. Другие только в 2020 году завершат процесс разработки и в ближайшее время поступят на вооружение в воинские части.

Предварительный список.

В авангарде – «Авангард»

Наверное, самой важной разработкой российских оружейников можно назвать межконтинентальную сверхзвуковую баллистическую ракету «Авангард». Скорость этого комплекса глобальной дальности на этапе полёта в 27 раз превышает скорость звука. Таким образом, он будет неуязвим перед всеми существующими противоракетами. Их работу усложняет и то, что при подлете к цели «Авангард» начинает маневрировать, создавая серьезные препятствия работе ПРО потенциального противника.

Поставка первых «Авангардов» осуществлена в конце 2019 году в одну из частей Оренбургской области, после чего планируется оснащение комплексами воинских частей в других регионах Российской Федерации.

Комплекс С-500

Самым современным зенитно-ракетным комплексом Российской Федерации считается С-500 «Прометей». Его поступление в воинские части запланировано на 2020 год. Это оружие относится к 5-му поколению.

«Прометей» является сверхдальней гиперзвуковой ракетой, способной поражать спутники на низкой орбите и межконтинентальные баллистические ракеты на сверхбольших высотах - до 250 километров. Это оружие уникально тем, что только оно, единственное в мире, способно перехватывать гиперзвуковые цели. Причем эта система может одновременно вести и осуществлять перехват до 10 целей.

Российские Воздушно-космические силы

Видимо, в 2020 году главным событием для ВКС России станут серийные поставки новых истребителей 5-го поколения Су-57.

Также планируется постановка на вооружение новых ударных вертолетов Ми-28СМ, а также первых двух транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т. Кроме того, запланировано получение тяжелых модернизированных вертолетов Ми-26Т2В.

В этом году также планируется получение войсками пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11.

Обновлённый всепогодный ударный вертолет Ми-28НМ, известный как «Ночной охотник» и предназначенный для уничтожения бронетехники начнет поступать в войска в 2020 году. Он был значительно усовершенствован по сравнению с предыдущей моделью. До 2027 года в Вооруженные силы поступит 98 таких улучшенных боевых машин.

Еще одним «хитом» станет 20-тонный ударный беспилотник, разработанный КБ «Сухова». Он сможет незаметно преодолевать системы ПВО противника и поражать высокоточными бомбами хорошо защищенные вражеские объекты.

Военно-морской флот

Примерно в сентябре-октябре этого года Северный флот пополнится новой атомной подводной лодкой «Казань». Субмарина является представительницей усовершенствованной серии 885М «Ясень-М». Благодаря почти полной бесшумности двигателей, ее очень сложно обнаружить.

В общей сложности в этом году российский флот получит шесть новых субмарин, что является рекордом с 1992 года. Среди них будет и атомная субмарина «Белгород», оснащенная подводными беспилотными аппаратами «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Кстати, защиты от них пока что не придумали.

Бронетехника

В этом году в воинские подразделения поступит БМП-3, оснащенный 57-миллиметровой пушкой, и БМПТ «Терминатор».

Управляемый дистанционно боевой комплекс «Эпоха», установленный на БМП-3, способствует поражению различных целей, в том числе и бронетехники. Российские военные получат также БМП-2М, оснащенные боевыми модулями «Бережок».

Новинки от концерна «Калашников»

В 2020 году концерн «Калашников» разрабатывает около 30 проектов, среди которых есть стрелковое оружие, экипировка и легкий транспорт.

Еще в прошлом году прошли испытания пулемет РПК-16 и новый самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 мм. Последний, скорее всего, заменит легендарный ПМ.