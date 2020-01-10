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Известия.ru

Путин и Шойгу осмотрели выставку о перспективах развития ВМФ в Крыму

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и вице-премьера Юрия Борисова посетил Черноморское высшее военно-морское училище ордена Красной заезды имени П.С.Нахимова, где осмотрел выставку перспектив развития военно-морского флота (ВМФ) в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» в четверг, 9 января.

На выставке политиков сопровождал начальник училища Александр Гринкевич. На мероприятии представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей ВМФ.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов продемонстрировал Путину макеты морского авианесущего комплекса типа «Ламантин» и тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Президенту рассказали о планах по развитию кораблей контроля арктической зоны, корветов морской и океанской зон, кораблей ближней морской зоны и противоминной обороны. Российский лидер с ознакомился с образцами материалов, из которых могут быть сделаны интерьеры больших десантных кораблей. Ему рассказали, что эти материалы должны быть не горючими и функциональными.

«Путину также показали проект программно-аппаратного комплекса логистической поддержки кораблей судов для поддержания заданного уровня технической готовности», — отмечает агентство.

Российскому лидеру рассказали и о беспилотных и пилотируемых летательных аппаратах на гибридной энергетической установке, которые могут взлетать вертикального и садиться на палубу корабля. Также президент ознакомился с макетом уникального многоцелевого гибридного конвертоплана БПЛА 2000 для военных и гражданских задач. Ему рассказали, что этот проект реализуется в инициативном порядке.


Ранее в четверг Путин наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал», находясь на борту крейсера. Запуск ракеты проводился парой истребителей МиГ-31К в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Была произведена стрельба по цели на одном из полигонов.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
Арктика
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
ЧФ
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