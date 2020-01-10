На учениях ВМФ в присутствии Путина опробовали новые формы действий

Участники учений Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма опробовали новые формы и способы применения боевой техники и дальней авиации, об этом главе государства Владимиру Путину доложил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Техника показала свою высокую надежность, были опробованы новые формы и способы применения. Личный состав показал профессионализм, цели учений были достигнуты. Результаты учений будут детально проанализированы, и об этом будет вам доложено", – обратился к президенту Евменов, передает ТАСС.

По его словам, в ходе межвидовых учений задействовали 31 боевой корабль, подлодку, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиатехники.

Путин в четверг с борта "Маршала Устинова" наблюдал совместные учения Черноморского и Северного флотов, в ходе учений проведены ракетные стрельбы "Калибром" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Алексей Дегтярев