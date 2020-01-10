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Интерфакс-АВН

Путин назвал принципиальным вопросом унификацию вооружений и оборудования ВМФ

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Севастополь. 9 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы все конструкторская документация была в электронном виде.

"Нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приемке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля", - сказал Путин, открывая совещание по итогам конференции "Российский военно-морской флот в ХХI веке".

Президент призвал учитывать тот факт, что последние 10 лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились. "Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что имеет в виду 3D моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей. "Хотел бы подчеркнуть, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта", - отметил российский лидер.

Путин назвал принципиальным вопросом унификацию вооружений и оборудования ВМФ. "Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружений ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру", - сообщил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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