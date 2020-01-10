Военный эксперт оценил версии Украины о крушении лайнера в Иране

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев прокомментировал версии украинской стороны о крушении лайнера Boeing в Иране.

Ранее 9 января секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы в интервью изданию «Цензор.нет». По данным ведомства, Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, в частности, ЗРК «Тор», из-за взрыва двигателя по техническим причинам, столкновения с беспилотным аппаратом или другим летающим объектом либо после теракта на борту.

По словам Хатылева, утверждения о том, что самолет был сбит ракетой, подтвердятся в том случае, если будут найдены ее боковые части, застрявшие в лайнере. Кроме того, это должны подтвердить снимки со спутников или другая развединформация.

«Что касается взрыва двигателя. Как говорят летчики, это только принудительно могло произойти. Такое резкое падение после взлета может быть только при потере управления в результате либо внешнего, либо внутреннего воздействия. Поэтому такое воздействие, конечно, нельзя отметать. Но, скорее всего, искать причину всех этих событий нужно в другом», — сказал бывший военный эксперт в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться, как соблюдались условия безопасности полетов на аэродроме, «разобраться в отношении летчиков, обслуживающего персонала».

«Без изучения всех этих факторов, без оценки данных «черных ящиков» нельзя делать выводов о причине катастрофы. В ином случае всё это — политические интриги и некомпетентные разговоры», — заключил Хатылев.

В четверг авиаэксперт, бывший сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич проанализировал версии крушения Boeing в Иране, которые рассматривает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.