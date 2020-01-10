Путину показали макет российского авианосца

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На кадрах запечатлена часть макета, на которой можно рассмотреть модели истребителей и, по-видимому, самолетов радиообнаружения и наведения. Смирнов уточнил, что главе государства показали макет перспективного авианосца проекта «Ламантин», который был представлен в июле прошлого года в Санкт-Петербурге.

На выставке Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонный сектор, и несколько высокопоставленных военных. После этого глава государства провел совещание с руководством Минобороны и ВМФ, заявив, что долю современного вооружения на флоте необходимо довести до 70 процентов.

По данным источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, строительство перспективного авианосца может обойтись в 300–400 миллиардов рублей. Руководство российского флота заявляло, что намерено получить такой корабль к 2030 году.

ВМФ России в настоящее время не располагает авианосцами в строю. Единственный российский корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — сейчас проходит ремонт и модернизацию. В декабре на нем произошел сильный пожар.