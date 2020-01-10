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Известия.ru

СМИ сообщили о сходе с орбиты и гибели спутника связи «Молния»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Советский спутник связи «Молния 2-17» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-комической отрасли в четверг, 9 января.

«Аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы 6 января около 12:00 мск над акваторией Индийского океана», — сообщил собеседник информагентства.

По данным деловой газеты «Взгляд», спутник произвели в АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева. Его запустили в космос с космодрома Плесецк в 1977 году. Аппарат относится к спутникам связи второго поколения. Всего было запущено 19 спутников этой серии.

По сведениям ТАСС, группировка спутников являлась частью Единой системы спутниковой связи и обеспечивала ретрансляцию программ Центрального телевидения. Подобные спутники запускались с 1971 по 1977 год. На смену им пришли аппараты нового поколения «Молния 3».

23 ноября 2019 года в командовании воздушно-космической обороной Северной Америки сообщили о сгоревшем российском спутнике системы предупреждения ракетной атаки. Речь идет о проекте «Космос-2422». Спутник был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
Плесецк
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