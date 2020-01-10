Украинские эксперты приехали в Иран искать обломки российской ракеты

О версиях крушения «Боинга» при взлете из аэропорта имени аятоллы Хомейни в Тегеране и ходе расследования секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал киевскому изданию «Цензор.НЕТ».

В ночь на 9 января в Иран из Киева прибыли 45 специалистов – представители 12 министерств и ведомств. «Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете», – заявил чиновник. Он не исключает и следующие причины гибели лайнера: столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, террористический акт.

Секретарь СНБО добавил, что украинская комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК «Тор».

Обращает на себя внимание настойчивое упоминание российского «происхождения» ЗУР, которая якобы сбила самолет Международных авиалиний Украины. Хотя после поставки из РФ в Исламскую Республику зенитный комплекс уже не принадлежал России и стал иранским. Точно так же, как разбившийся под Тегераном «Боинг» является украинским, а не американским самолетом с момента поступления его в парк Международных авиалиний Украины.