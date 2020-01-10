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WarSpot

Бесплатный интернет как способ привлечения новобранцев

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Страны с развитой экономикой и контрактной армией вынуждены бороться за своих новобранцев с коммерческими работодателями. Так, ВМС Японии решились на отчаянный шаг, чтобы снизить дефицит моряков — оснастить свои корабли доступом к интернету в развлекательных целях.

Как пишет журнал Popular Mechanics, Морские силы самообороны Японии официально объявили о том, что оснастят свои корабли беспроводным доступом к интернету. Такое решение было принято после жалоб моряков вертолётоносца Izumo по завершении миссии у берегов Филиппин.

Вертолётоносец ВМС Японии

Источник изображения: popularmechanics.com

В Минобороны Японии указывают, что подобный шаг является меньшим из зол, поскольку Морские силы самообороны испытывают острую нехватку персонала. В борьбе за новобранцев военное командование решило ослабить меры предосторожности, при этом указывается, что нововведение не повлияет на оперативную безопасность.

По данным Popular Mechanics, в последние годы план привлечения новобранцев в ВС Японии выполняется в среднем на 70%. Для военного флота этот показатель ещё ниже и составляет порядка 60%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Япония
Проекты
ИТ
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