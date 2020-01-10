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ТАСС

Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ должна составить 70%

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент подчеркнул, что этот показатель нужно не только достичь, но и поддерживать

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. В ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%. Об этом президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

"Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать", - сказал российский лидер. "Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул он, напомнив, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав", - поставил задачу президент.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

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