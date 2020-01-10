Многоцелевую АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М" передадут ВМФ этой осенью

Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш".

ЦАМТО, 9 января. Головная многоцелевая АПЛ проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана ВМФ России в сентябре-октябре 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава АО "ОСК" Алексей Рахманов.

"Однозначно, этот год, сентябрь-октябрь", – сказал А.Рахманов.

Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень-М" затянулись и передачу АПЛ перенесли на 2020-й.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13800 т, глубину погружения – 520 м, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители, отмечает "РИА Новости".